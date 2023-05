Amerdingen

Kein Radweg: Ausgleichsfläche für PV-Anlage muss neu gestaltet werden

In Bollstadt soll eine Freiflächen-PV-Anlage entstehen. Doch noch sind nicht alle Fragen geklärt.

Plus Der Beschluss zu einer PV-Anlage in Bollstadt wird verschoben, da ein Radweg nicht berücksichtigt ist. Dafür geht es bei einem Baugebiet in Amerdingen gut voran.

Von Gitte Händel

Die Themen Wohnen und Energie wurden kürzlich in Amerdingen diskutiert. Dabei ging es einmal um eine PV-Anlage in Bollstadt sowie um ein geplantes Baugebiet in Amerdingen. Voran kam zunächst nur eines der beiden Vorhaben.

Einstimmig beschlossen hat der Gemeinderat, die weiteren Verfahrensschritte für das Baugebiet "Am Bergfeld" einzuleiten. Mit der Planerstellung war das Planungsbüro Godts beauftragt. Die Planung war schon vorbesprochen, Joost Godts übernahm nun die Vorstellung der berichtigten Version. Vorgesehen sind Einzel- oder Doppelhäuser mit maximal zwei Vollgeschossen. Pro Haus sind maximal zwei abgeschlossene Wohneinheiten zulässig, um eine Vermietung von Einzelzimmern zu verhindern. Der Plan wurde in allen Festlegungen besprochen.

