Mann läd Lkw aus und bekommt Faustschlag ins Gesicht

Ein Mann wird in Amerdingen geschlagen und verletzt – warum der 41-Jährige angegangen wird, ist laut Polizei unklar.

Einen unschönen Wochenstart erlebte ein Mann am Montagmorgen in Amerdingen. Der 41-Jährige war gerade beim Abladen seines Lkws, was einem 31-Jährigen aus noch nicht geklärten Gründen missfiel, wie die Polizei schildert. Der Jüngere holte den Angaben nach zum Faustschlag aus und traf den 41-Jährigen im Gesicht. Dieser erlitt dadurch eine Nasenbeinfraktur und musste ärztlich versorgt werden. Gegen den 31-Jährigen wird nun strafrechtlich ermittelt. (AZ)