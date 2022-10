Amerdingen

vor 48 Min.

Gemeinderat meint: 50-Hektar-PV-Anlage wird Amerdingen verändern

Plus Eine rund 50 Hektar große Fotovoltaikanlage soll in Amerdingen entstehen. Ein Gemeinderat will noch einmal grundsätzlich darüber diskutieren. Kritik gibt es auch an Nördlingen.

Von Jan-Luc Treumann

Es wurde eine Grundsatzdiskussion – dabei sind die Pläne für die Freiflächen-Fotovoltaikanlage Sternbach nicht neu. Im Frühjahr wurden sie auf einer Bürgerversammlung vorgestellt, immer wieder beriet sich der Gemeinderat. Doch jetzt ging es um die Aufstellung des Bebauungsplans und Rat Manfred Eberhardt wollte allen im Gremium noch einmal bewusst machen, worum es da gehe: Wie sieht Amerdingen in Zukunft aus? Auch andere Räte überlegen, bringen weitere Kritikpunkte vor. Und so stellte sich die Frage: Wie wird das Gremium entscheiden?

