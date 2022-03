Schnelles Internet: Amerdingen will Glasfaser für alle Haushalte

Plus Schon bald soll mit den Arbeiten für eine bessere Breitbandversorgung begonnen werden. Der Gemeinderat befasste sich außerdem mit dem Radweg Richtung Hohenaltheim.

Der erste Tagesordnungspunkt der Gemeinderatssitzung in Amerdingen nahm den weitaus größten Teil des Abends ein: Gleich neun Beschlüsse hatte der Rat zu fassen, um die nötige Ausschreibung nach der Bayerischen Gigabit-Richtlinie auf den Weg zu bringen. Im Vorfeld referierte Alfred Wöcherl von der Breitbandberatung Bayern über den Ist-Zustand und die weitere Vorgehensweise. Aber der Gemeinderat befasst sich auch noch mit einem Wunsch-Thema von Bürgern: dem Radweg zwischen Amderdingen, Bollstadt und Hohenaltheim.