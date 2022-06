Amerdingen

Streichquartette verschiedenen Anspruchs spielen in der Amerdinger Kirche

Plus Für Streichquartett-Liebhaber ist der Auftritt des Casal-Quartetts aus der Schweiz ein besonderes Ereignis. In Amerdingen spielen die Rosetti-Festtage von Beginn an.

Von Ernst Mayer

Im südlich von Nördlingen gelegenen Dorf Amerdingen steht neben dem Schloss der Grafen Staufenberg die Kirche St. Vitus. Sie würde wohl nur wenig Bedeutung über das Dorf hinaus haben, wenn die seit 2000 stattfindenden "Internationalen Rosetti-Festtage" nicht von Anfang an das gräfliche Kleinod mit dem ausladenden Schlossgarten als einen der Veranstaltungsorte der Konzertreihe ausersehen hätten. Im Salon der Familie wurde alljährlich zum Konzertabend wie in der Zeit des Hofkapellmeisters Antonio Rosetti geladen, und die Gäste konnten nacherleben, wie man sich eine solche Belustigung an solchen Höfen im 18. Jahrhundert vorstellen konnte. Für Kammermusik war der Salon der Grafen Staufenberg ein idealer Ort, weil er aber nicht mehr Besucher aufnehmen konnte, wurden die Amerdinger Konzertaktivitäten am Freitag im Rahmen der Rosetti-Festtage in die Kirche verlegt.

