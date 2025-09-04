Anreise und Parken für das Nördlinger Stadtmauerfest: Was man wissen muss

Noch acht Tage bis zum Nördlinger Stadtmauerfest. Schon jetzt muss mancher Autofahrer länger nach einem Parkplatz in der Altstadt suchen, weil etwa auf dem Fuchs-Parkplatz nicht mehr alle Parkplätze zur Verfügung stehen. Ähnlich ist es in anderen Straßen. Worauf müssen sich Anwohner einstellen? Und was müssen die vielen Besucherinnen und Besucher beim Parken beachten, die vom 12. bis 14. September in die Stadt strömen werden? Wo kann man parken? Wie ist die Lage mit Autos in der Nördlinger Altstadt? Und gibt es Tipps für die Anreise?

Wann darf man mit Autos in die Altstadt fahren?

Daniel Wizinger, Veranstaltungschef der Stadt Nördlingen, sagt: „Wir haben ein generelles Fahrverbot ab Freitag, 12. September, ab 16 Uhr bis Montag acht Uhr. Da darf niemand reinfahren.“ Eine Ausnahme seien Anwohner, die vom Ordnungsamt eine Ausnahmegenehmigung hätten. Diese dürfen dann aber nur in der Nacht von 2 Uhr bis zum Vormittag um 11 Uhr in die Stadt fahren, nicht zur Hauptfestzeit. Früher hätte man auch zwischen den Umzugszeiten mal in die Stadt fahren können, doch hier habe man sich mit den Sicherheitsbehörden abgestimmt. Allerdings betont Wizinger, dass zu dieser Zeit eigentlich eh kaum noch Autoverkehr vorhanden gewesen sei: „Es waren nur ganz wenige, die davon Gebrauch gemacht haben.“

Separate Ausnahmegenehmigungen gebe es für Pflegedienste und Taxen, die etwa Dialysepatienten abholen oder bringen. „Die dürfen einfahren. Alle anderen nicht.“

Wo können Autos während des Stadtmauerfestes überall parken?

Parken kann man an ausgeschilderten Parkplätzen außerhalb der Kernstadt. Diese sind

auf der Kaiserwiese,

im Parkhaus am Nähermemminger Weg,

an der Alten Turnhalle in der Augsburger Straße,

im Parkhaus am Bahnhof (kostenpflichtig),

vor dem Löpsinger Tor,

auf dem früheren Döderlein-Gelände (Lerchenstraße).

Die Parkplätze an den weiteren Stadttoren seien teilweise schon von Händlern oder Torwachen belegt, sagt Wizinger. Aber es gibt zwei Behelfsparkplätze: einen in der Adamstraße neben dem Edeka sowie einen weiteren in der Lerchenstraße am Bahngelände (gegenüber vom Döderleingelände). Zudem gibt es eine zusätzliche Stellfläche für Wohnmobile auf der Kaiserwiese.

Wie ist die Lage vor dem Stadtmauerfest in der Innenstadt?

Schon jetzt sind einige Parkplätze in der Innenstadt nicht mehr verfügbar, weil die entsprechenden Buden und Tribünen in der Stadt aufgestellt wurden und werden. Eine Tribüne steht schon am sogenannten Fuchs-Parkplatz zwischen Deininger Straße und Innerer Einfahrt, ab Mittwoch, 10. September, 17 Uhr, herrscht dort gänzlich ein Parkverbot. Auch am Obstmarkt hinter dem Daniel fehlen schon einige Parkplätze, weil dort der Stall für die Tiere bereits aufgebaut ist. „Im Laufe der nächsten Woche kommt jeden Tag ein anderer dazu, da muss man die Halteverbotsschilder anschauen“, so Wizinger. Stück für Stück würden dann nämlich die weiteren Lager am Weinmarkt, Brettermarkt, Brandstätter Hof, Kohlenmarkt oder An den Kornschrannen aufgebaut.

Am Obstmarkt stehen ebenfalls schon nicht mehr alle Parkplätze zur Verfügung. Foto: Jan-Luc Treumann

Wizinger und sein Kollege Johannes Hafner betonen im Gespräch mit unserer Redaktion, dass der Bauhof noch in dieser Woche alle großen Bauwerke abschließen müsse. Denn in der kommenden Woche kämen viele Kleinigkeiten und Ungeplantes dazu, dafür brauche der Bauhof diese Zeit. Wizinger bittet, die Halteverbote zu beachten, und appelliert an die Bürger: „Jeder, der gesundheitlich in der Lage dazu ist, sollte nächste Woche draußen parken oder mit dem Rad reinfahren, um die wenigen Parkplätze denjenigen zur Verfügung zu stellen, die nicht so gut zu Fuß sind.“

Was ist sonst noch zu beachten?

Für die Altstadt gilt während des Stadtmauerfestes ein Fahrverbot für Fahrzeuge aller Art, das bedeute, auch E-Scooter und Fahrräder sind eingeschlossen, erklärt Wizinger. Es sei klar, dass man bei so einer Veranstaltung nicht mit dem Rad durch die Fußgängerzone fahre. Einen besonderen Anreisetipp gibt es nicht, Hafner empfiehlt nur: „Je früher man kommt, desto besser. Umso mehr hat man auch vom Tag.“