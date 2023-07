Appetshofen

Mischmasch beseitigt: So klingt die sanierte Orgel von Appetshofen

Plus In den 60er Jahren fand man es besser, wenn eine Orgel barock klingt. Deshalb wurde auch das Instrument im Möttinger Ortsteil so umgebaut.

Von Gitte Händel

Er werde heute immer mal die Andacht stören und es werde auch lauter sein als normal. Mit diesen Worten bereitete Dekanatskantor Hans-Georg Stapff die Besucherinnen und Besucher auf einen Gottesdienst vor, der einem Instrument gewidmet war: Der Orgel der evangelischen Pfarrkirche St. Jakobus in Appetshofen.

Die Orgel wurde wie die von St. Salvator in Nördlingen von Philipp Sieber aus Holzkirchen gebaut. Der Einbau in St. Jakobus erfolgte im Rahmen von umfangreichen Umbauten der Kirche im Jahr 1888. Jetzt war eine Sanierung der Orgel notwendig. Die Arbeiten wurden von der Firma Deininger und Renner aus Wassertrüdingen durchgeführt, die Nachfolger des ursprünglichen Orgelbauers Sieber ist.

