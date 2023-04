Die Melrose ist ein beliebter Apfel im Landkreis

Plus Die Sorte Melrose entstand in den USA, dort kreuzte man sie aus Jonathan und Red Delicious. Heraus kam ein wohlschmeckender, roter Apfel mit festem Fruchtfleisch.

Der Herbst-Erlebnistag gehört zu den vielen Veranstaltungen rund um das Museum Kulturland Ries in Maihingen, die Gäste aus einem weiten Umfeld anziehen – selbst bei regnerischem Wetter. An einem Stand konnte man vergangenen Herbst Apfel- und Birnensorten begutachten, aber auch eigene Früchte mitbringen, um herauszufinden, um welche Sorte es sich handelt. Dabei dominierten ganz klar die Apfelsorten Jonagold und Melrose.

Beide gehören eigentlich nicht mehr zu den typisch alten Sorten, sondern sind vielmehr einer Welle zuzuordnen, in der geschmacklich ansprechende Äpfel wie Golden Delicious, McIntosh, Jonathan, Cox Orange, Red Delicious und James Grieve ab 1920 fleißig eingekreuzt wurden – teilweise mehrfach, kreuz und quer oder untereinander. Hans-Joachim Bannier, ein bekannter Pomologe, kritisiert die genetische Verarmung besonders in Hinblick auf Krankheits- und Schädlingsresistenzen.