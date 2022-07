Kaum mehr CO₂: Entsteht im Ries die Biogas-Revolution?

Plus Eine Gruppe von Gründern sagt, eine möglicherweise revolutionäre Erfindung gemacht zu haben. Auch das Bayerische Wirtschaftsministerium hat das Projekt auf dem Schirm.

Leo van Bree und Karl-Heinz Bachmann sind Feuer und Flamme für ein neues Projekt zur Verwertung von CO₂. Beide sind Gesellschafter der Firma Meba Biogas in Nördlingen. Zusammen mit dem Unternehmen Carbon Innovations hat Meba im Oktober 2021 eine neue Firma gegründet mit Namen „Biogas-Fond“ mit Sitz im Technologie Centrum Westbayern. Der Erfinder dieses neuartigen Verfahrens, Franz Josef Philipp, hat im Jahr 2020 dafür ein neues Patent auf den Markt gebracht. Damit soll es möglich sein, bis zu 99,9 Prozent vom CO₂ aus den Abgasen zu entfernen und einer weiteren Verwertung zuzuführen.