Ein Betriebsunfall hat sich am Montag in Oettingen ereignet. Demnach ist gegen 11.40 Uhr ein 56-jähriger Arbeiter ohne Fremdbeteiligung von einem Gerüst gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, fiel der Mann aus einer Höhe von etwa 1,5 Metern und wurde dabei mittelschwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Klinikum. (AZ)

