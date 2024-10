Die Arbeitslosenquote im Ries sinkt auf 2,5 Prozent

Im Geschäftsstellenbereich Nördlingen ist die Arbeitslosigkeit im Oktober gesunken, vermeldet die Agentur für Arbeit in einer Mitteilung. Aktuell seien 792 Menschen arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vormonat sind das 71 Personen oder 8,2 Prozent weniger. Die Arbeitslosenquote beträgt 2,5 Prozent und liegt damit um 0,2 Prozentpunkte niedriger als vor einem Monat, aber 0,2 Prozentpunkte höher als vor einem Jahr.

Norbert Gehring, operativer Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Donauwörth berichtet: „Im deutschlandweiten Vergleich belegen wir seit längerer Zeit einen Spitzenplatz mit der niedrigsten Arbeitslosenquote, was sehr erfreulich ist. Dennoch spüren auch wir auf unserem regionalen Arbeitsmarkt die Auswirkungen der schwachen Konjunktur und der Transformationsprozesse, die insbesondere in der Metall- und Elektroindustrie, im Fahrzeugbau und der Zulieferindustrie stattfinden“.

Junge Menschen im Landkreis Donau-Ries haben Ausbildung begonnen

Die Aufnahme einer Beschäftigung, der Start in eine Ausbildung und der Semesterbeginn für die Studierenden ließen, wie erwartet, im Oktober die Arbeitslosigkeit der jungen Menschen zwischen 15 und 25 Jahren nochmals sinken. Aktuell verzeichne die Agentur 103 Jugendliche ohne Arbeit; das sind 18 oder 14,9 Prozent weniger als vor einem Monat.

„Im Berichtsmonat konnten 88 Personen eine Aus- oder Weiterbildung beginnen. Nicht nur für Arbeitslose, sondern auch für Beschäftigte und Berufsrückkehrende sind Qualifizierung und die Anpassung der beruflichen Kenntnisse ein wichtiges Thema, denn die Anforderungen in den Berufen verändern sich stetig und mit jeder Fortbildung erhöhen sich die Chancen auf ein dauerhaftes und stabiles Erwerbsleben erheblich“, so Gehring weiter. „Nur bei jeder fünften gemeldeten Stelle suchen Betriebe eine Hilfskraft; der Fachkräftebedarf ist in unserer Region entsprechend weiterhin hoch. Wir bieten Gespräche an, um zu beraten, wie die berufliche Reise weiter gehen kann.“

Arbeitsmarkt im Ries ist in Bewegung

Der Arbeitsmarkt ist ständig in Bewegung. So meldeten sich im Oktober 231 Menschen neu oder erneut arbeitslos. Davon kamen 92 aus einer Erwerbstätigkeit und 61 aus einer Aus- oder Weiterbildung. Im Gegenzug konnten 298 Personen die Arbeitslosigkeit beenden. Davon nahmen 85 eine Erwerbstätigkeit auf und weitere 88 begannen eine Aus- oder Weiterbildung .Von den derzeit insgesamt 792 arbeitslos gemeldeten Menschen waren 382 (minus 44 im Vergleich zum Vormonat; plus 72 im Vergleich zum Vorjahr) bei der Arbeitsagentur und 410 (minus 27 im Vergleich zum Vormonat; minus 19 im Vergleich zum Vorjahr) im Jobcenter Donau-Ries registriert.

Geflüchtete Menschen aus der Ukraine werden seit dem 1. Juni 2022 durch die regionalen Jobcenter betreut. Insgesamt waren im Landkreis Donau-Ries im Oktober 707 erwerbsfähige Personen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit gemeldet, davon waren 294 arbeitslos.

649 freie Arbeitsstellen sind bei der Nördlinger Arbeitsagentur gemeldet

Von den Arbeitgebern wurden im Oktober 148 neue Arbeitsstellen gemeldet, 81 mehr als im September und 80 mehr als vor einem Jahr.

Im Stellenpool der Nördlinger Arbeitsagentur sind derzeit 649 freie Arbeitsstellen (63 mehr als vor einem Monat und 107 mehr als im Vorjahr). Die zehn Bereiche, in denen Personal am meisten gesucht wird, sind laut Mitteilung: Maschinen- und Anlageführer, Elektrotechnik, Lagerwirtschaft, Metallbearbeitung, Verkauf, Maschinenbau, Holz-, Möbel- und Innenausbau, Berufskraftfahrer (Güterverkehr/LKW), Sanitär- Heizungs- und Klimatechnik und Berufe in der Holzverarbeitung. (AZ)