Audi A4 Allroad in Nördlingen vom Parkplatz gestohlen

Ein blauer Audi A4 Allroad ist in Nördlingen gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Wagen am Sonntag, 28. Juli gegen 17.30 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Reimlinger Tor abgestellt. Als der Sohn des Besitzers das Auto einen Tag später holen wollte, stellte er fest, dass der Audi verschwunden war. Die Polizei hat den Verdacht, dass der Wagen im Wert von etwa 17.000 Euro in der Nacht vom 28. auf den 29. auf dem Parkplatz aufgebrochen und entwendet wurde. Der Audi wurde zur Fahnung ausgeschrieben. Hinweise nimmt die Polizei Nördlingen unter der Telefonnummer 09081/29560 entgegen. (AZ)

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Audi A4 Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Audi Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis