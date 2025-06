Eine Stadt auf der Kaiserwiese: So läuft der Aufbau der Nördlinger Mess‘

„Der Montag vor der Mess‘ ist unser Großkampftag“, sagt Daniel Wizinger, der Sachgebietsleiter Tourismus und Veranstaltungen bei der Stadt Nördlingen, während er über die Kaiserwiese läuft. „Und man bekommt einiges an Schritten zusammen“, ergänzt er lachend. In dieser Woche ist nicht das Rathaus sein Arbeitsplatz, sondern die Kaiserwiese. „Wir sind eigentlich die ganze Woche da, auch am Feiertag“, sagt seine Stellvertreterin Sarah Wörz. Denn bevor am Samstag die Karussells ihre Runden drehen und die erste Maß ausgeschenkt werden kann, gibt es noch einiges zu erledigen.

Anja Lutz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kaiserwiese Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Daniel Wizinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis