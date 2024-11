Frau fährt beim Zurücksetzen auf stehendes Fahrzeug auf

An der Lach hat sich am Dienstag kurz nach 17 Uhr ein Unfall ereignet. Eine 29-jährige Frau musste laut Polizei mit ihrem Wagen verkehrsbedingt anhalten, da ein Lkw rückwärts in eine Einfahrt einfahren wollte. Um für diesen Platz zu schaffen, legte die Frau den Rückwärtsgang an ihrem Fahrzeug ein und setzte dieses ein Stück zurück. Dabei übersah sie den bereits hinter ihrem Fahrzeug stehenden Wagen eines 20-Jährigen und fuhr auf diesen auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. (AZ)

