Unfall auf B466 in Neresheim: 30.000 Euro Schaden

Ein Unfall hat sich am Freitag gegen 15.40 Uhr in Neresheim ereignet. Ein 58-Jähriger fuhr auf der B466 (Heidenheimer Straße) in Richtung Steinweiler. Am Ortsausgang von Neresheim bremste der Audifahrer ab, um nach links auf die Kreisstraße 3295 in Richtung Auernheim abzubiegen. Der hinter dem Mann fahrende 42-jährige Opelfahrer erkannte den bremsenden Wagen laut Polizeibericht offenbar zu spät und fuhr auf den Audi auf. Durch den Aufprall kam der Opel nach links auf der Straße ab und stieß mit einem entgegenkommenden Wagen, der von einem 36-Jährigen gelenkt wurde, zusammen. Sowohl der 42-Jährige als auch der 36-Jährige erlitten bei dem Unfall jeweils leichte Verletzungen. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 30.000 Euro. (AZ)

