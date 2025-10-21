Icon Menü
Auffahrunfall auf Ortsverbindungsstraße bei Nördlingen endet glimpflich

Nördlingen

Unachtsamkeit führt zu Auffahrunfall: Frau leicht verletzt

Leichte Verletzungen nach Auffahrunfall am Nähermemminger Weg in Nördlingen
    Bei einem Auffahrunfall ist eine Frau leicht verletzt worden. Foto: Lino Mirgeler/dpa (Symbolbild)

    Zu einem Auffahrunfall ist es am Montagnachmittag am Nähermemminger Weg gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 37-Jähriger mit seinem Wagen in Richtung der Ortsverbindungsstraße Nördlingen / Pflaumloch fahren. Kurz nach dem Bahnübergang fuhr der Mann aufgrund Unachtsamkeit auf den Pkw einer 48-jährigen Frau auf, die an der dortigen Einmündung verkehrsbedingt warten musste. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Eine sofortige ärztliche Behandlung war jedoch nicht nötig. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 17.000 Euro. (AZ)

