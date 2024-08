29-Jähriger übersieht bremsendes Auto und fährt auf

Zu einem leichten Auffahrunfall ist es am Mittwoch im Kreisverkehr Richtung Fessenheim gekommen. Der Polizei zufolge fuhr eine 62-jährige Frau gegen 17 Uhr mit ihrem Auto in Richtung Fessenheim und musste am Kreisverkehr verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte der hinter ihr fahrende 29-Jährige mit seinem Auto zu spät und fuhr leicht auf das Auto der Frau auf. Augenscheinlich konnte zunächst kein Schaden festgestellt werden. Eine Fachwerkstatt muss die Autos überprüfen. (AZ)

