Auffahrunfall im Kreisverkehr in Nördlingen: 35-Jährige übersieht haltendes Auto und verursacht Schaden

Nördlingen

Haltendes Auto am Kreisverkehr zu spät erkannt: Frau fährt auf

Eine Autofahrerin hält für eine Fußgängerin an. Das sieht eine 35-Jährige zu spät.
    • |
    • |
    • |
    Ein Auffahrungall hat sich in Nördlingen ereignet.
    Ein Auffahrungall hat sich in Nördlingen ereignet. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

    Zu einem Auffahrunfall ist es am Montag gegen 17.10 Uhr im Kreisverkehr in der Wemdinger Straße gekommen. Eine 49-jährige Frau fuhr mit ihrem Pkw von der Bgm.-Reiger-Straße kommend in den Kreisverkehr ein, um von dort in die Lerchenstraße weiterzufahren. Die Frau musste im Kreisverkehr verkehrsbedingt anhalten, da eine Fußgängerin den dortigen Fußgängerüberweg passierte. Dies erkannte nach Angaben der Polizei eine 35-Jährige zu spät, die von der Wemdinger Straße in den Kreisverkehr einbog und fuhr auf den Pkw der 49-Jährigen auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 8000 Euro. (AZ)

