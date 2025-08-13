Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

Auffahrunfall in Bopfingen: 3000 Euro Schaden

Bopfingen

Auf Auto aufgefahren - 3000 Euro Sachschaden

Ein Auffahrunfall auf der Ellwanger Straße hat am Dienstag einen Sachschaden von etwa 3000 Euro verursacht.
    • |
    • |
    • |
    3000 Euro Sachschaden sind bei einem Unfall in Bopfingen entstanden.
    3000 Euro Sachschaden sind bei einem Unfall in Bopfingen entstanden. Foto: Carsten Rehder/dpa (Symbolbild)

    Ein 24-Jähriger fuhr am Dienstag gegen 14.45 Uhr in der Ellwanger Straße mit seinem Audi auf einen BMW auf, dessen 56 Jahre alte Fahrerin anhielt. Es entstand rund 3000 Euro Sachschaden. Das teilt die Polizei mit. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden