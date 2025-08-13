Auf Auto aufgefahren - 3000 Euro Sachschaden

Ein 24-Jähriger fuhr am Dienstag gegen 14.45 Uhr in der Ellwanger Straße mit seinem Audi auf einen BMW auf, dessen 56 Jahre alte Fahrerin anhielt. Es entstand rund 3000 Euro Sachschaden. Das teilt die Polizei mit. (AZ)

Sachschaden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auffahrunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis