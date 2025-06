Auf Auto aufgefahren - 15.000 Euro Schaden

Zu einem Auffahrunfall ist es laut Polizei am Montagnachmittag in der Hofer Straße gekommen. Eine 57-jährige Autofahrerin wollte nach links in die Wemdinger Straße abbiegen, musste dabei allerdings verkehrsbedingt anhalten, da ein Radfahrer querte. Der hinter der Frau fahrende 56-jährige Autofahrer kannte die Verkehrssituation zu spät und fuhr auf den Wagen der Frau auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. (AZ)

