Situation zu spät erkannt und aufgefahren - 5000 Euro Schaden

Ein Auffahrunfall hat sich am Dienstag gegen 22.15 Uhr in Nördlingen ereignet. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 36-Jährige von der Nürnberger Straße nach rechts in den Inneren Ring abbiegen. Da ein Fußgänger querte, musste die Frau anhalten. Eine 56-jährige Autofahrerin, die hinter der Frau fuhr, erkannte die Verkehrssituation zu spät und fuhr auf den Wagen auf. Bei dem Unfall wurde keiner der Beteiligten verletzt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. (AZ)

