Kind muss nach Unfall in Kinderkrankenhaus

In der Augsburger Straße in Nördlingen ist es am vergangenen Donnerstagnachmittag zu einem Auffahrunfall gekommen. Eine 34-jährige Pkw-Fahrerin erkannte die Verkehrssituation zu spät und fuhr auf den vor ihr fahrenden Pkw auf. Durch die Wucht des Aufpralls erlitten alle Beteiligten leichte Schmerzen im Nackenbereich. Ein dreijähriges Kleinkind, welches im vorausfahrenden Pkw saß, wurde vorsorglich in ein Kinderkrankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. (AZ)

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kinderkrankenhaus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburger Straße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis