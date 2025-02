39-jähriger Autofahrer verursacht Auffahrunfall in Nördlingen

In der Augsburger Straße in Nördlingen hat sich am Donnerstagvormittag, gegen 10.20 Uhr, ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 60-jähriger Mann befuhr mit seinem Auto die Augsburger Straße stadtauswärts. Dahinter fuhr ein 39-Jähriger mit seinem Auto. Als der 60-Jährige verkehrsbedingt abbremsen musste, erkannte dies der Fahrer hinter ihm zu spät und fuhr mit seinem Auto auf den Vorausfahrenden auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. (AZ)

