Wegen Unachtsamkeit hat ein 30-Jähriger am Mittwoch in Nördlingen einen Auffahrunfall verursacht. Gegen 17.30 Uhr musste vor ihm eine 68-Jährige laut Polizei beim Linksabbiegen von der Nürnberger Straße in die Hofer Straße abbremsen, was er zu spät erkannte. Er fuhr auf ihr Auto auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. (AZ)

