Auffahrunfall in Trochtelfingen: 39-Jähriger verletzt sich leicht

Zu einem Auffahrunfall ist es am Mittwoch in Trochtelfingen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war ein 59-Jähriger am Mittwoch gegen 16.15 Uhr mit seinem Fiat auf der Ostalbstraße unterwegs. Als er verkehrsbedingt abbremsen musste, erkannte dies ein nachfolgender 39-jähriger Renault-Fahrer zu spät und fuhr auf den Fiat auf. Der 39-jährige Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Am Fiat entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro. (AZ)

