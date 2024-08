Auffahrunfall zwischen Auhausen und Oettingen verursacht 3000 Euro Schaden

Zu einem Auffahrunfall ist es am Donnerstag, 22. August, gegen 17 Uhr, zwischen Auhausen und Oettingen gekommen. Ein 71-jähriger Mann fuhr laut Polizei mit seinem Wagen auf der Staatsstraße in Richtung Oettingen und musste an der Einmündung zur B466 verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte ein hinter ihm fahrender 59-jähriger Autofahrer zu spät und fuhr mit seinem Wagen auf das Fahrzeug des 71-Jährigen auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. (AZ)

