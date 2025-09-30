In Nördlinger Mehrfamilienhaus: Unbekannter bricht Wohnungstür auf

Eine unbekannte Person hat am Montag in Nördlingen eine Wohnungstür aufgebrochen. Die Tat geschah zwischen 8 Uhr und 10 Uhr in einem Mehrfamilienhauses in der Bauhofgasse. Der Täter erbeutete nichts, verursachte aber einen Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

