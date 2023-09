Aufhausen

Bürgermeister Bruckmeier ruft zur Beteiligung am Lärmaktionsplan auf

Ein Lärmdisplay wie dieses soll in Christgarten installiert werden. Aufhausens Bürgermeister Andreas Bruckmeier ruft außerdem dazu auf, sich am Lärmaktionsplan zu beteiligen.

Plus Immer wieder fühlen sich Anlieger der Gemeinden Forheim und Ederheim vom Motorradlärm gestört. Nun können sie aktiv etwas unternehmen.

Von Verena Mörzl

Diese Woche war es wieder nicht zu überhören: Das schöne Wetter lockte viele Motorradfahrer ins Kartäusertal, nicht wenige rasten über die Kreisstraße, wie Pendler berichten. Einige Anlieger fühlen sich nicht nur im kleinen Örtchen Christgarten in den Sommermonaten gestört, sondern auch in den umliegenden Dörfern. Eines davon ist Aufhausen. Die Kreisstraße DON 1 schlängelt sich durch den Ort. Der dortige Bürgermeister Andreas Bruckmeier ruft im aktuellen Mitteilungsblatt nun auf, im Kampf gegen den Lärm aktiv zu werden.

In dem Schreiben der Gemeinde wird detailliert über den Bayerischen Lärmaktionsplan informiert. Bruckmeier schildert, dass es sich um einen Aufruf der Regierung von Oberfranken handle. Es gehe in erster Linie um Lärmbelästigung durch den Straßenverkehr, der gerade in der Ortsdurchfahrt von Aufhausen "eine gewisse Rolle" spiele. Die Regierung von Oberfranken beteiligt die Öffentlichkeit zentral für alle bayerischen Regierungsbezirke.

