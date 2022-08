Aufhausen

09:22 Uhr

Prügelei in Aufhausen: Freunde hindern betrunkenen Mann am Autofahren

Weil ein betrunkener 21-Jähriger am Samstag aus Aufhausen noch mit dem Auto nach Hause fahren will, prügelt er sich mit zwei Freunden.

Zwischen drei befreundeten Männern ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag im Bopfinger Stadtteil Aufhausen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Beamte des Polizeireviers Ellwangen rückten gegen 0.15 Uhr mit zwei Streifenfahrzeugen aus, nachdem eine Schlägerei gemeldet worden war. Ein betrunkener 21-Jähriger soll gegenüber zwei Bekannten angegeben haben, noch mit dem Auto nach Hause fahren zu wollen. Die beiden ebenfalls betrunkenen 26- und 27-Jährigen wollten ihn daran hindern, wodurch es zu der Auseinandersetzung kam. (AZ)

