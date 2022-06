Sexuelle Belästigung: Frau wehrt sich und tritt Mann in die Genitalien

Ein Mann hat in Bopfingen eine junge Frau sexuell belästigt, die 19-Jährige konnte sich aber wehren. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Fall von sexueller Belästigung hat sich am Montag im Bopfinger Ortsteil Aufhausen ereignet. Am Montag gegen 11.15 Uhr war eine 19-jährige Frau im Bereich des Bahnhofs zu Fuß unterwegs. Auf Höhe der Unterführung in der Schenkensteinstraße stand ein Mann. Als die Frau an ihm vorbeigehen wollte, soll er sich laut Polizeiangaben vor sie gestellt und sein erigiertes Geschlechtsteil aus der Hose geholt haben. Als die junge Frau an dem Mann vorbeiging, soll er sie von hinten an den Haaren gegriffen und zu sich gezogen haben. Die Frau konnte sich mit einem Tritt in die Genitalien des Mannes wehren und daraufhin flüchten.

Bei dem unbekannten Mann soll es sich um einen 40 bis 50 Jahre alten, sehr beleibten Mann mit kurzen grauen Haaren handeln. Er hat nach Angaben der Polizei dunkle Augen und ein rundliches Gesicht. Zum fraglichen Zeitpunkt trug er ein rot-blau-kariertes Kurzarmhemd, eine blaue Jeans und braune Sneaker. Die Polizei Aalen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07361/5800. (AZ)