Storchenbilanz 2024: Es gibt mehr Störche in den Riesgemeinden

Vor Kurzem hockten sie noch aufgezogen wie Perlen an einer Kette auf den Giebeln. Jetzt ist es ruhig geworden in den Storchengemeinden. Die meisten Störche sind Richtung Süden aufgebrochen, manche bleiben im Winter in Deutschland. Dabei war es kein einfaches Jahr für die Schreitvögel mit dem markanten Schnabel. Vor allem im Südlandkreis haben nicht alle Jungvögel den Starkregen Anfang Juni überlebt.

Veronika Ellecosta Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis