Augsburg/Donau-Ries

06:00 Uhr

Prozess nach Vergewaltigung: 20-Jähriger bekommt Bewährungsstrafe

Am Augsburger Amtsgericht musste sich ein junger Mann aus dem Landkreis Donau-Ries verantworten.

Plus Eine Jugendliche lernt über Instagram einen jungen Mann kennen. Bei einem Treffen vergewaltigt der sie. Warum er eine Bewährungsstrafe bekommt.

In Handschellen bringen zwei Polizisten den jungen Mann in den Saal des Augsburger Amtsgerichts. Seit rund fünf Monaten befindet sich der Angeklagte in Untersuchungshaft. Denn die Staatsanwaltschaft beschuldigt den heute 20-Jährigen der Vergewaltigung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen