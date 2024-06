Augsburg/Nördlingen

Welche Rolle der Bruder des Angeklagten im Schaufel-Prozess spielt

Am Landgericht in Augsburg findet derzeit ein Prozess statt, in dem es um den Vorwurf des versuchten Mordes geht.

Plus Im Nördlinger Schaufel-Prozess vor dem Augsburger Landgericht herrscht am vierten Verhandlungstag plötzlich Schweigen. Eine Nachricht könnte noch wichtig werden.

Von Michael Siegel

Gesucht wird ein Mann, der in der Nacht auf den 27. April 2023 auf einem Parkplatz in Nördlingen einem 45-jährigen Unternehmer mit einer Bauschaufel im Sinne des Wortes „den Schädel eingeschlagen hat“. Nicht zuletzt, weil der Geschädigte die Attacke – mit neun Löchern im Kopf – überlebte, lautet der Tatvorwurf gegen einen 42-jährigen Arbeiter und vormaligen Mitarbeiter des Geschädigten „nur“ Versuch des Mordes. Aber der Angeklagte war bei der Tat nicht allein. Wer sein Mittäter war, jener, der die lebensgefährlichen Schaufelschläge ausgeführt haben soll, ist bis heute nicht bekannt.

Der Bruder des Angeklagten sagt am vierten Verhandlungstag aus, zwei Mal wird der 43-jährige vom Vorsitzenden Richter Franz Wörz belehrt: Als Bruder habe er ein Zeugnisverweigerungsrecht, brauche also vor Gericht nichts zu sagen, erklärt der Jurist dem Mann auf dem Zeugenstuhl. Zweitens: Niemand brauche sich vor Gericht selbst zu belasten. Sollte der 43-Jährige von Dingen wissen, die für ihn zu einer Strafverfolgung durch die Justiz führen könnten, bräuchte er auch dazu nichts zu sagen. Also? „Nein“, lautet die knappe Antwort des Zeugen, der forthin schweigt. Von ihm erfährt das Gericht nichts über mögliche Hintergründe.

