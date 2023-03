Mordversuch: 76-Jähriger sticht mit Springmesser auf Ehefrau ein

Plus Ein Rieser soll seine Frau mit einem Messer angegriffen haben. Bei der jüngsten Verhandlung ging es um die Tatwaffe und um seine psychische Verfassung.

Ein Springmesser mit Holzgriff. 23 Zentimeter lang, mit einer Klinge von 8,7 Zentimetern. Einseitig glatt geschliffen. So beschreibt der Sachverständige die Tatwaffe, die der 76-jährige Rieser benutzt haben soll, um seine Frau zu attackieren. Die Jacke, die die Frau am Tag der Tat anhatte, wurde von Sachverständigen ebenfalls analysiert, genauso wie der psychische Zustand des Täters.

Nachdem die Frau des Angeklagten nach 48 Jahren Ehe die Scheidung eingereicht hatte und aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen war, wollte sie im Januar 2022 noch ihre restlichen Sachen abholen. Als sie ins Schlafzimmer lief, ging der Angeklagte ihr nach. Er soll sie gepackt, die Frau erst auf das Bett geschoben, sich auf sie geworfen und dann mit einem Klappmesser mehrfach auf sie eingestochen haben – in der Absicht, sie zu töten.

Mehrere Zeugen sagen vor dem Landgericht Augsburg aus

Die Frau wehrte sich und ein anwesender Polizist konnte Schlimmeres verhindern. Die Frau erlitt eine oberflächliche Schnittverletzung. Die dicke Winterjacke, die die Frau an dem Tag trug, soll den Großteil der Stiche abgefangen haben.

Die Schäden an der Winterjacke und an dem Pullover, den die Frau an dem Tag trug, sind laut dem Sachverständigen mit einer solchen Art Messer entstanden, wie es der Angeklagte zum Tatzeitpunkt dabei hatte. Die Nachfrage von Strafverteidiger Hubert Probst, ob solche Schäden auch mit einem sehr scharfen Fingernagel anzurichten seien, verneinte der Sachverständige.

Als weitere Zeugin schilderte eine Polizistin, dass sie nach dem Vorfall dem Angeklagten ein Kontaktverbot zu seiner Frau und einen Platzverweis erteilt habe. Schon dabei habe sie ihn als besonders unkooperativ erlebt. Er sei konsequent der Meinung gewesen sein, ein Recht zu haben, mit seiner Frau zu reden, erzählt die Polizistin. Der Rieser missachtete das Kontaktverbot zu seiner Frau viermal. Mithilfe von Tagebucheinträgen und Erinnerungen konnte das Opfer der Polizistin aus seiner Vergangenheit erzählen. Laut den Angaben der Frau war Gewalt in der Ehe immer schon ein Thema. Oftmals habe der Angeklagte ihr gedroht, einen solchen Angriff mit einem Messer habe sie ihrem Mann zugetraut.

Um klarzustellen, ob es für einen 76-Jährigen überhaupt möglich ist, körperlich eine solche Tat umzusetzen, wurde ein Biomechaniker der Ludwig-Maximilians-Universität München in den Zeugenstand gerufen. Dieser berichtete, dass eine solche Tat für einen Senior nicht besonders schwer sei. Selbst ein sehr stumpfes Brotzeitmesser könne für so einen Angriff eingesetzt werden, vorausgesetzt es werde mit viel Schwung und Kraft benutzt.

Abschließend sagte ein Facharzt für Psychiatrie als Zeuge aus. Der Arzt hatte den Angeklagten untersucht und war dabei zum Schluss gekommen, dass dieser psychisch stabil sei. Zwar gebe es beim Charakter des Angeklagten verschiedene Auffälligkeiten, von einer psychischen Erkrankung sei aber nicht die Rede.

Wie geht es mit dem Angeklagten aus dem Ries weiter?

Als letzten Tagespunkt las der Richter noch ein Schreiben des Verteidigers Probst vor. Darin bat der Strafverteidiger um die vorläufige Entlassung seines Mandanten aus der Untersuchungshaft, da dieser nicht die Absicht habe, zu fliehen. Laut Probst habe der Angeklagte private und wirtschaftliche Interessen, die ihn im Lande halten würden. Außerdem sei sein Mandant schwer krank, so der Verteidiger. Beim nächsten Verhandlungstermin wird sich herausstellen, wie es mit dem Angeklagten weitergehen wird.