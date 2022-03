Prozess: Muss ein Rieser Landwirt Kontrolleuren jederzeit Zugang gewähren?

Plus Ein Rieser Landwirt erscheint nicht vor dem Verwaltungsgericht in Augsburg. Das trifft dennoch eine Entscheidung. Dabei ging es um den Zugang für Kontrolleure.

Es fand die nächste Runde im Ringen eines Milchviehhalters aus dem Ries gegen die Vorschriften statt. Schon im Februar musste er sich vor dem Augsburger Verwaltungsgericht verantworten, jetzt stand erneut eine Verhandlung an. Denn der Mann wollte nicht akzeptieren, dass er jederzeit Kontrolleure in seine Melkkammer lassen muss.