Rieser Landwirt zieht erst vor Gericht seine Klage zurück

Plus Ein Landwirt aus dem Ries wollte sich gegen einen Bescheid des Landratsamtes wehren. Nicht zum ersten Mal war er mit den Forderungen der Behörde nicht einverstanden.

Dass ihm das Veterinäramt beim Umgang mit seinen Rindern genauer auf die Finger schaut, hat ein Landwirt aus dem Ries jetzt offiziell akzeptiert. Er hat vor dem Verwaltungsgericht in Augsburg seine Klage gegen einen entsprechenden Bescheid des Landratsamtes Donauwörth zurückgenommen. Es war nicht das erste Mal in diesem Jahr, dass sich das Gericht mit Belangen des Landwirts zu beschäftigen hatte.