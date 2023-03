Rieser Unternehmer klagt, weil ein Wohngebäude ausgebaut werden soll

Plus Ein Nordrieser Firmeninhaber fürchtet, dass ein ausgebautes Dachgeschoss zu Auflagen für seinen Betrieb führt. Kurios: Das Wohnhaus baute der Vater des Klägers.

Eine Hausbesitzerin aus einer Gemeinde aus dem Nordries darf nach einem Urteil des Augsburger Verwaltungsgerichts ihr Wohngebäude, das in einem örtlichen Mischgebiet steht, mit Wohnungen im Dachgeschoss ausbauen. Das Gericht wies somit die Klage eines Nachbarn der Frau ab, der in diesem Mischgebiet sein Gewerbe betreibt. Der Mann hatte Befürchtungen geäußert, nach dem Ausbau des Wohnhauses könnte es zu Einschränkungen für seine Firma kommen.