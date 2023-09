Augsburg/Landkreis Donau-Ries

06:00 Uhr

Rieser Tierhalter klagt zum zehnten Mal gegen Bescheid des Veterinäramts

Plus Ein Rieser Tierhalter klagt, der Freistaat mache ihm das Leben schwer – das Veterinäramt sagt, seit Jahren tue sich zu wenig. Was der Landwirt nun tun muss.

Ein denkwürdiges „Jubiläum“ für einen Landwirt aus dem Ries: Zum zehnten Mal stand der Mann in seiner Eigenschaft als Milchviehhalter vor dem Augsburger Verwaltungsgericht. Wie auch die neun Male davor hatte der Mann sich gegen einen Bescheid des Veterinäramts beim Donauwörther Landratsamt gewehrt, bei dem es um Tierschutz und/oder um Lebensmittelsicherheit ging. Vor Gericht wurde jetzt einmal mehr ein Vergleich geschlossen, der erheblich darauf fußt, dass der Landwirt zusagte, dass sich an seinem Tierbestand, an seiner Wirtschaftsweise, Veränderungen ergeben würden. Der Landwirt zweifelt Aussagen und Fotos des Amtes an.

Der Freistaat Bayern dulde keine Kleinerzeuger mehr, fasste der Landwirt seine Kritik zusammen: Die Behörden, darunter das Veterinäramt, machten ihm als Tierhalter das Leben zunehmend schwer. Die unhygienischen Zustände, die das Amt auch per Fotos dokumentiert hatte und um die es jetzt vor Gericht ging, beträfen ihn entweder gar nicht („Das ist nicht mein Hof“), seien inzwischen verändert oder würden sich bald ändern. Außerdem, so der Kläger, belegten Zertifikate der Milcherzeugergemeinschaft und eines Prüfungsinstitutes, dass auf seinem Hof alles passe.

