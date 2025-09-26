Auto prallt in Bauzaun: Augsburger Straße gesperrt

Ein Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen hat sich am Freitagvormittag in der Augsburger Straße ereignet. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, waren mehrere Autos in Richtung stadteinwärts unterwegs. Verkehrsbedingt mussten die Fahrzeuge anhalten. Dies erkannte ein Fahrer zu spät und fuhr ein vor ihm fahrendes Auto auf. Dieses wiederum wurde auf das vor ihm stehende Fahrzeug und ein weiteres geschoben. Der Wagen des Unfallverursachers brach zudem nach rechts aus und prallte in den Bauzaun einer angrenzenden Baustelle. Wie hoch der Schaden am Bauzaun ist und ob es an der Baustelle weitere Schäden gibt, war am Freitag laut Polizei noch unklar. Auch zur Schadenshöhe an den Fahrzeugen gab es noch keine Angaben. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Neben der Polizei waren auch der Rettungsdienst und die Feuerwehr Nördlingen vor Ort, die unter anderem den Verkehr absicherte. Die Augsburger Straße war von etwa 10.45 bis kurz nach 12 Uhr im Bereich der Kreuzung Voltzstraße bis zur Kreuzung Bürgermeister-Reiger-Straße gesperrt.

Anja Lutz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburger Straße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis