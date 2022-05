Auhausen

10:30 Uhr

19-Jähriger verursacht beim Überholen bei Auhausen einen Unfall

Auf der B466 wollte am Montag ein 19-Jähriger bei Auhausen eine Fahrzeugkolonne überholen.

Am Montagmorgen verursacht ein 19-Jähriger bei Auhausen einen Unfall, weil er an einer unübersichtlichen Stelle überholen will. Der Schaden ist fünfstellig.

Ein 19-jähriger Autofahrer hat am Montagmorgen auf der B466, auf Höhe des Auhausener Ortsteils Wachfeld, einen Unfall mit einem entgegenkommenden Fahrzeug verursacht. Der Unfall entstand, weil der junge Mann an einer unübersichtlichen Stelle zum Überholen einer Fahrzeugkolonne angesetzt haben soll. Deshalb konnte er laut Polizei nicht einsehen, dass ihm ein 52-Jähriger mit seinem Wagen entgegenkam. Unfall in Auhausen: Beide Fahrer bleiben unverletzt Um noch rechtzeitig eine Kollision zu vermeiden, versuchte der 19-Jährige noch, nach links auszuweichen. Dabei touchierte er aber noch den rechten Kotflügel des entgegenkommenden Pkws und kam in einem Straßengraben zum Stehen. Beide Beteiligten blieben zwar unverletzt, es entstand allerdings ein Gesamtschaden in Höhe von 18.500 Euro. (AZ)

Themen folgen