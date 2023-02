Auhausen

Warum an der Bahnlinie in Auhausen Bäume gefällt wurden

Plus Bei Auhausen lässt die Bahn Bäume und Büsche fällen. Anlieger beschreiben den Eingriff als unverhältnismäßig. Den Hintergrund erklärt ein Vertreter der Bayernbahn.

Entlang der Bahnstrecke zwischen Oettingen und Wassertrüdingen sind Ende Februar einige große Bäume gefällt worden. Auf den ersten Blick, so schreibt ein Leser unserer Redaktion, hätten diese einen gesunden Eindruck gemacht. Besonders auf Höhe Auhausens seien im Gegensatz zu den bisherigen Baumpflegemaßnahmen mehr als nur überhängende Äste und Zweige entfernt worden. Der Eingriff habe mehrere Meter umfasst, nicht nur den Randbereich an den Gleisen. Die Bäume seien zum Teil sehr alt gewesen, vielen Tieren hätten sie wertvollen Lebensraum geboten. Warum wurden die Arbeiten diesmal so radikal durchgeführt?

