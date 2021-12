Baurecht und Netzverbesserung in Auhausen auf den Weg gebracht

Plus Der Gemeinderat Auhausen absolviert eine Marathon-Sitzung, um alle anstehenden Themen abzuarbeiten. Im Mittelpunk stehen der Funkmast und neue Baugebiete.

Im Mittelpunkt der letzten Sitzung des Auhausener Gemeinderats stand die Vertragsunterzeichnung mit der Firma Vantage Towers als Funkmastbetreiber des künftigen Mobilfunkstandorts im Gemeindeteil Dornstadt. Einen weiteren umfangreichen Aufgabenblock stellte die Schaffung von Baurecht im Gemeindegebiet dar, wozu Joost Godts vom gleichnamigen Planungsbüro und Günther Schwab, geschäftsleitender Beamter der Verwaltungsgemeinschaft Oettingen, die Verfahrensstände präsentierten.