Bürgermeisterchor singt bei Benefizkonzert in Auhausen

Initiativen aus Mittelfranken unterstützen eine Schule in Benin, nun werden weitere Spenden benötigt. Dafür findet ein Benefizkonzert in Auhausen statt.

Der Bürgermeisterchor aus Ansbach wird am Sonntag, 26. Februar, in der Klosterkirche in Auhausen bei einem Benefizkonzert auftreten. Damit sollen die "Schule für Afrika" aus der Gemeinde Ehingen (Landkreis Ansbach) und der gemeinnützige Verein "Kampala-Kids Deutschland" aus dem Ansbacher Stadtteil Claffheim unterstützt werden, gaben der Ehinger Pfarrer Walter Huber und Karl Engelhard, Altbürgermeister von Ehingen, bei einem Gespräch bekannt. Im Dezember 2018 wurde die Initiative für eine Ehinger Schule für Afrika nach einem Vortrag des Donau-Rieser Landrats Stefan Rößle bei der Veranstaltung "Kultur in der Kappel" gegründet.

Rößle setzt sich seit etwa sechs Jahren für den Bau von "1000 Schulen für unsere Welt" ein. Ein Vortrag von Reiner Meutsch, ehemaliger Geschäftsführer eines Reiseveranstalters, Stiftungsgründer von "Fly and Help" und Schulfreund des Donau-Rieser Landrats, über eine Weltumrundung brachte Rößle zum Nachdenken und Handeln. Mit viel Engagement vertrat der Landrat seine Vision, auch bei einem Vortrag im Dezember 2018 in Ehingen. Spontan wurde damals per Handschlag der Bau einer Schule in Afrika besiegelt. Ausgewählt wurde das Dorf Abita im westafrikanischen Staat Benin, und schnell, so erinnern sich Pfarrer Huber und Karl Engelhard, waren 40.000 Euro beisammen.

Benefizkonzert in Auhausen am 26. Februar

Mit weiterer Spendenbereitschaft konnte, trotz großer Aufgaben mit dem Neubau eines Kindergartens und der Sanierung der Kläranlage in der Heimatgemeinde Ehingen, das Spendenziel von 65.000 Euro erreicht werden. Im Juni 2021 fand die Einweihung der "Ehinger Schule für Afrika" statt. Nun würden ein Sportplatz und eine Erweiterung der Schulküche benötigt, berichtet Pfarrer Huber. Über die Stiftung "Fly and Help" hat die Gemeinde Ehingen regelmäßigen Kontakt zu ihrer Schule in Benin. Das Benefizkonzert des Bürgermeisterchores soll bei der Realisierung der Wünsche helfen und auch die Anliegen von "Kampala-Kids" unterstützen.

Der gemeinnützige Verein hat Mitglieder in den Landkreisen Ansbach und Weißenburg-Gunzenhausen, Ansprechpartner ist Stefan Heidingsfelder aus Claffheim. Ein Schulgebäude mit Trinkwasserbrunnen, Schulküche und medizinischem Versorgungsbereich soll im Raum Lugazi in Uganda gebaut werden, dazu landwirtschaftliche Flächen für den Eigenverbrauch angelegt werden. Die Investitionskosten liegen bei 75.000 Euro. Beide Projekte, die Erweiterung der Ehinger Schule in Afrika und das Projekt "Kampala-Kids", werden beim Benefizkonzert des Bürgermeisterchores am Sonntag, 26. Februar, in der Klosterkirche in Auhausen vorgestellt. Beim Konzert, Beginn ist um 18 Uhr, wird neben dem Chor auch ein Blechbläserensemble aus Dinkelsbühl zu hören sein. Karten gibt es an der Abendkasse.