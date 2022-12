Auhausen

20:34 Uhr

Erlopeas Posaunenquartett begeistert mit historischen Instrumenten

Plus Bei der Musica Ahuse spielt ein Quartett mit Nachbauten historischer Posaunen. Die erzeugen einen völlig anderen Klang als heutige Instrumente.

Von Ernst Mayer Artikel anhören Shape

Für „Alte Musik“ in Reinform steht die Konzertreihe Musica Ahuse in Auhausen. Das Erlopeas Posaunenquartett bot den Zuhörerinnen und Zuhörern in der Klosterkirche unter dem Titel „Wege zu Bach“ ein erlebnisreiches Konzert. Die Kompositionen führten konsequent von der Renaissance in den Barock bis zu Bach und seinen Zeitgenossen.

