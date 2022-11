Auhausen

vor 16 Min.

Mann schneidet sich mit Cuttermesser in den Finger

Ein Mann schneidet sich in einem Betrieb in Auhausen in den Finger und muss ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein Betriebsunfall hat sich am Dienstagnachmittag bei einer Firma in Auhausen ereignet. Ein Mitarbeiter schnitt sich nach Angaben der Polizei mit einem Cuttermesser in den linken Zeigefinger, ein Rettungswagen brachte die Person ins Nördlinger Krankenhaus.

