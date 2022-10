Stadel in Auhausen aufgebrochen

Zwischen Sonntag und Dienstag wird in Auhausen in einen Stadel eingebrochen. Die Polizei Nördlingen sucht nach dem Täter oder der Täterin.

Eine unbekannte Person hat in Auhausen zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Dienstag, 18 Uhr, das Schließblech eines Stadels aufgebrochen. Laut Polizeibericht wurde nichts gestohlen, es entstand aber ein Schaden in Höhe von rund 75 Euro. Der Stadel befindet sich am Ortsausgang in der Verlängerung der Dr.-Otto-Meyer-Straße. Die Polizei Nördlingen nimmt unter Telefon 09081/29560 Hinweise entgegen. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries, abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben