Auhausen

07:10 Uhr

Stimmungsvoller Adventsabend mit Profimusikern in Auhausen

Viktoria Wilson, Anna Schaumlöffel, Shimon Yoshida und Matthias Lutze (von links) traten als Kammerchorquartett in Auhausen auf. Sie wurden von Klaus Eichhorn an der Truhenorgel und Pedro Alcàcer (Mitte) an der Laute begleitet.

Plus Ein Quartett des RIAS-Kammerchors aus Berlin musiziert in der Klosterkirche Auhausen. Die vier Instrumentalisten beherrschen ihr Handwerk, Höhepunkte fehlen aber.

Von Ernst Mayer Artikel anhören Shape

Ein Quartett des RIAS-Kammerchors Berlin hat geistliche Musik des 17. Jahrhunderts in die Klosterkirche nach Auhausen gebracht. Das Ensemble kam ins Ries mit Begleitinstrumentalisten, einem Organisten mit einer transportablen Truhenorgel und einem Lautenisten. "In Adventu Domini" war der Titel ihres Programms. In jenem Jahrhundert entstanden viele der heutzutage aktuell bekannten Weihnachtslieder.

