Geopark Lindle: Aussichtsplattform steht Besuchern wieder offen

Die Aussichtsplattform im Erlebnis-Geotop Lindle bei Nördlingen ist wieder geöffnet. Das teilt das Landratsamt Donau-Ries mit. In der Pressemitteilung wird Landrat Stefan Rößle, der auch erster Vorsitzender des Vereins Geopark Ries ist, wie folgt zitiert: „Das Warten hat ein Ende - die Aussichtsplattform im Erlebnis-Geotop Lindle im Unesco Global Geopark Ries hat einen neuen, sicheren Standort und steht mit neuer Treppe, Panoramatafel und grandioser Aussicht über das Geotop, den Rieskrater und die Stadt Nördlingen bereit für die neue Saison.“

Mitte 2012 war die erste Plattform am „kleinen“ Geotop-Rundweg eröffnet worden, um Besucherinnen und Besuchern einen möglichst guten Einblick in und über den ehemaligen Steinbruch Lindle sowie über den Rieskrater zu ermöglichen. Doch 2022 musste die Plattform aus Standsicherheitsgründen gesperrt werden. Immer wieder war das auch Thema im Nördlinger Stadtrat, dessen Mitglieder sich nach dem aktuellen Stand erkundigten. An der Steinbruchkante unterhalb der Plattform waren durch Starkregenereignisse sowie durch niederschlagsreiche Winter verstärkt Erosionserscheinungen entstanden, heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamtes. Die Erosionskante wanderte jährlich um einige Zentimeter in Richtung der Plattform-Fundamente, wodurch deren sicherer Stand nicht mehr gewährleistet werden konnte. So blieb schließlich nur, die Plattform aus Sicherheitsgründen zu sperren.

Neuer, sicherer Standort für Aussichtsplattform

Ein geotechnisches Gutachten zur umfassenden Prüfung der Standortsicherheit brachte das Ergebnis für den neuen, sicheren Standort. Nun wurde die Plattform um einige Meter nach hinten versetzt. In einer Sitzung des Kreisausschuss im November vergangenen Jahres war von Gesamtkosten in Höhe von 33.000 Euro die Rede. Heike Burkhardt, Geschäftsführerin des Vereins Geopark Ries, sagt: „Um den Besucherinnen und Besuchern weiterhin ein ideales Seherlebnis zu ermöglichen, wurde die Plattform gleichzeitig etwas erhöht. So weit möglich, wurden die Bauteile erhalten, Treppen und Geländer mussten erneuert werden. Somit ist das bestmögliche Ergebnis für eine fabelhafte Aussicht entstanden.“

Auch Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner zeigt sich erfreut: „Als Geotop der ersten Stunde zählt das Erlebnis-Geotop Lindle zu unseren beliebtesten Ausflugszielen. Insbesondere das charmante Café und der einmalige Ausblick begeistern Einheimische wie Gäste gleichermaßen. Daher ist die sehnsüchtig erwartete Wiedereröffnung der Aussichtsplattform ein freudiges Ereignis.“ Die Besucherplattform ist ab sofort wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Nähere Informationen und weitere Sehenswürdigkeiten des Unesco Global Geoparks Ries unter www.geopark-ries.de. (AZ)