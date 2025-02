Eindrucksvolle Bilder von Pulitzer-Preisträgerin in Oettingen zu sehen

Wer hätte gedacht, dass die Werke einer Pulitzer-Preisträgerin einmal im Oettinger Heimatmuseum ausgestellt werden würden? Barbara Heinrich, der Leiterin des Museums, ist es gelungen, für eine neue Ausstellung anlässlich des Gedenkens an den Bombenangriff auf Oettingen vor 80 Jahren Bilder von Josef Fischer denen der Fotografin Anja Niedringhaus gegenüberstellen zu dürfen. Niedringhaus arbeitete für die Nachrichtenagentur AP und hielt als Berichterstatterin die Kriege und Krisen im Kosovo, in Afghanistan, im Irak, in Gaza, Pakistan und Libyen mit der Kamera fest. Dafür erhielt sie 2005 als erste deutsche Fotografin den renommierten Pulitzerpreis für aktuelle Fotoberichterstattung.

Josef Fischer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oettingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Heimatmuseum Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis