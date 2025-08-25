Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

Auto fängt in Kirchheim am Ries zu brennen an – 20.000 Euro Schaden

Kirchheim

Auto brennt in Kirchheim am Ries – Zeugen verhindern Schlimmeres

Ein BMW fing in der Langestraße in Kirchheim plötzlich Feuer. Zeugen konnten noch verhindern, dass der Brand nicht auf ein Gebäude übergriff.
    • |
    • |
    • |
    In der Langestraße in Kirchheim am Ries fing ein BMW zu brennen an.
    In der Langestraße in Kirchheim am Ries fing ein BMW zu brennen an. Foto: Daniel Karmann, dpa (Symbolbild)

    Ein BMW hat in Kirchheim am Ries gebrannt. Laut Polizeibericht war das Auto in einem Hinterhof in der Langestraße abgestellt. Am vergangenen Sonntag gegen 16.35 Uhr entstand im Bereich des Motorraumes Feuer. Die Ursache dafür ist bisher unbekannt. Zeugen haben das Auto von einer Lagerhalle weggeschoben, um ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude zu verhindern. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt, es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden