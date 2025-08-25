Auto brennt in Kirchheim am Ries – Zeugen verhindern Schlimmeres

Ein BMW hat in Kirchheim am Ries gebrannt. Laut Polizeibericht war das Auto in einem Hinterhof in der Langestraße abgestellt. Am vergangenen Sonntag gegen 16.35 Uhr entstand im Bereich des Motorraumes Feuer. Die Ursache dafür ist bisher unbekannt. Zeugen haben das Auto von einer Lagerhalle weggeschoben, um ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude zu verhindern. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt, es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. (AZ)

Kirchheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

BMW Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis